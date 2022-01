Tchad : manifestations d'Abéché, la CNDH donne un bilan et veut une enquête

La CNDH appelle les autorités à prendre leurs responsabilités pour faire cesser au plus vite les manifestations d'Abéché dans le plus strict respect des droits de l'Homme. La CNDH entend ouvrir une enquête pour situer les responsabilités, selon son président Djiddi Oumar Mahamat.



La CNDH évoque des tirs à balles réelles des forces de l'ordre et annonce un premier bilan de cinq morts et 35 blessés.



Les émeutes font suite à l'annonce de l'intronisation d'un chef de canton de la communauté Arabe Bani halba, prévue à Abéché le 29 janvier 2022, en exécution d'un décret. Des manifestations ont éclaté le 24 janvier pour contester cette nomination.