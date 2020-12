Tchad : marche des Transformateurs ; la Police, la Gendarmerie et la Garde nomade instruites

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Tahir Orozi, a déclaré lundi, à travers un arrêté n°10, que le Directeur général de la Police nationale, le Directeur général de la Gendarmerie nationale et le Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad sont "chargés de l'exécution" de l'interdiction de le marche des Transformateurs prévue demain, mercredi 23 décembre 2020.



Le général Mahamat Tahir Orozi a justifié l'interdiction de la "marche pacifique des leaders pour la justice" par la situation sanitaire liée au Covid-19. "Compte tenu de la situation de la pandémie de Covid-19 qui ne cesse de se propager ces derniers temps à N'Djamena, la tenue d'une marche qui rassemblerait un grand nombre de participants ne saurait respecter les mesures sanitaires édictées par le gouvernement", précise le ministre.



Le président des Transformateurs, Dr. Succes Masra, a annoncé mardi que la marche des leaders pour la justice est maintenue. Elles est prévue mercredi 23 décembre à partir de 14h30. Dr. Succes Masra précise ne pas avoir sollicité une autorisation aux autorités mais adressé une demande d'assistance policière, évoquant un droit constitutionnel.