Tchad : meeting du parti Les Transformateurs à Mao, au Kanem

Ali Meinta Moustapha, président du comité d'organisation, a salué la foule et les a encouragés à être attentifs pendant le discours en direct, tout en affirmant la victoire dès le premier tour. Il a ensuite traduit le discours du président qui était diffusé en direct, pour le bénéfice des militants présents.



Abakar Adam, chef de mission et conseiller à la Primature, a annoncé que le président national du parti se rendrait à Mao après les élections. Il a demandé à tous de rester calmes et de ne pas se laisser distraire de leurs objectifs.



Enfin, Darade Penakou, coordinateur adjoint, a souligné l'importance de continuer à sensibiliser la population à voter pour le candidat Succès Masra.