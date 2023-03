Tchad : mise au point du ministère des Affaires culturelles suite à une erreur de nom dans un décret de nomination

Des personnalités compétentes ont été nommées conformément à la lettre et à l'esprit des textes de la République. Toutefois, après la publication du décret N°0323/PT/PMT/MACPHTA/2023 du 24 février 2023, une erreur de nom a été relevée par le ministère. Le nom du Directeur Général Adjoint sortant a été mal écrit par inadvertance, il est écrit Fadoul Hamit Mouctar au lieu de Hissein Mahamat Mouctar.



Le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour corriger cette erreur dans le strict respect des textes en vigueur. Le Ministère appelle le Directeur Général Adjoint sortant à son habituel professionnalisme et rappelle que les nominations et les relèves dans l'administration publique sont dans le fonctionnement normal des institutions de la République. Cette mise au point a été faite par l'Attaché de Presse, Rimoyal Bruce, le 3 mars 2023 à N'Djaména.