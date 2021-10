Tchad : mobilisation contre le flux de fausses informations sur les vaccins Covid-19

Zenaba Abakar Kaila, secrétaire générale du ministère de la Communication, affirme que cet atelier est crucial pour sensibiliser de manière efficace les internautes et plus spécifiquement les populations sur les dangers liés à la non vaccination. Il est surtout question d'aller au-delà de l'information et de l'éducation des populations pour engager un véritable dialogue avec elles sur les différentes interventions afin de trouver les solutions efficaces.



Zenaba Abakar Kaila souligne que depuis le lancement de campagne de vaccination, on assiste à un flux incontrôlable de fausses informations notamment sur les réseaux sociaux. Il est donc impératif pour le gouvernement du Tchad, les ministères concernés et leurs partenaires de mettre en place des stratégies pour sensibiliser les populations à se faire vacciner contre la COVID-19.



Le coordonateur national de riposte sanitaire contre la COVID-19, Pr. Choua Ouchemi, recommande l'implication des leaders religieux et de la société civile dans la sensibilisation, la désignation des points focaux dans chaque ministère pour la sensibilisation, la décentralisation des sites de vaccination notamment dans les districts, les casernes militaires, entreprises privées, et l'extension de la vaccination contre la COVID-19 à toute la population.