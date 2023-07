Tchad : mobilisation interconfessionnelle au Lac pour l'autonomisation des femmes

Bol - Un atelier de renforcement des capacités a eu lieu au Lac dans le but d'élaborer les plans d'action provinciaux des plateformes confessionnelles, de l'association des chefs traditionnels et coutumiers du Tchad, ainsi que de mettre en place des comités locaux de gestion des plaintes dans la province du Lac. L'objectif est de les préparer à accompagner le projet SWEDD dans sa mise en œuvre.



Cet atelier, organisé par le ministère de l'Économie et du Plan, s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel.



Le représentant du ministère de l'Économie et du Plan, Mbainaissem Kilbam, qui est également chef de mission, a souligné que le Projet SWEDD, après cinq ans de mise en œuvre, a obtenu des résultats encourageants et prometteurs au cours de sa première phase. Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l'UNFPA, pour leur soutien continu au gouvernement tchadien dans sa quête d'émergence d'ici 2030.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du lac, Yaya Ousmane Adoum, a félicité et encouragé la Banque mondiale pour son engagement résolu à soutenir le gouvernement tchadien dans la mobilisation de la communauté en vue d'influencer les normes sociales, les attitudes et les pratiques préjudiciables. Il a souligné l'importance de la durabilité des résultats en matière de promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et des filles, grâce à la participation des religieux, de l'association des chefs traditionnels et des comités de gestion des plaintes pendant la mise en œuvre des activités liées aux questions démographiques.



Yaya Ousmane Adoum a exhorté les participants à s'investir davantage dans l'élaboration des plans d'action de la province et à suivre attentivement les enseignements des experts sur les questions de violence basée sur le genre.