Tchad : mobilisation pour l'éradication des violences envers les femmes à Abéché

La vice-coordinatrice de la cellule provinciale de l'ONG La Voix de la Femme du Ouaddaï, Dr Sandrine Mbaguedje Diondoh, a présenté son organisation, fondée en 2017 par une dizaine de femmes engagées, qui compte désormais une centaine de membres.



Le délégué provincial de la femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a affirmé que sa délégation soutiendra toutes les initiatives de cette année pour garantir le succès de la campagne et l'éradication des violences envers les femmes et les filles.



La coordinatrice de la cellule provinciale de l'ONG La Voix de la Femme du Ouaddaï, Mme Roumane Moukhtar Moussa, a souligné que la campagne vise à revitaliser les efforts pour mettre fin aux violences contre les femmes et les filles dans les quatre départements de la province du Ouaddaï.



Le premier magistrat de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a lancé les travaux de 16 jours d'activisme. Il a encouragé les membres de l'ONG La Voix de la Femme à poursuivre leurs actions préventives et éliminatoires des violences basées sur le genre. Il a également affirmé que le gouvernement considère la lutte contre les violences de genre comme une priorité et a assuré son soutien à l'ONG dans ses démarches.