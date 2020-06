Tchad : naissance d'un enfant avec un seul bras

Dans le canton Lélé à Miré Gomdougou, est né un enfant ayant un seul bras. Le garçon ‘’malformé’’ est transféré au centre de santé de Manga Bal-bal ce mercredi 03 juin 2020. Le fils de Olgue Piere et de Kandifa Rosalie n’a malheureusement que son seul bras droit.



La mère affirme n’avoir rien senti pendant sa grossesse à part des légers malaises et quelques complications au début de la grossesse : ‘’Depuis que j’ai conçu, j’ai senti la maladie au début de la grossesse, mais après, ma santé s'est améliorée. Le seul défaut que je reconnais est que je n’ai pas respecté la consultation prénatale (CPN) et de surcroît quoi j’ai accouché à la maison sans problème et l'enfant tête bien en ce moment. Ayant, appris cette nouvelle, la responsable du centre santé nous a appelé pour des reproches concernant mon non-respect de la CPN’’.



La responsable du centre de santé de Manga Bal-bal de son côté, pense qu’il s’agit d’une malformation congénitale : « C'est ce matin qu’on m’a ramené un enfant né à domicile avec le bras gauche enlevé carrément au niveau de l’épaule et c'est une malformation congénitale ».



Elle explique que le plus grand problème est le non-suivi des consultations prénatales par les femmes enceintes dans cette zone : « Le gros problème est qu'il faudrait que les mères suivent régulièrement les CPN et au 9ème mois on va les envoyer au niveau de l'hôpital pour passer l'échographie afin de déterminer d'abord la santé de l'enfant. Mais, certaines mamans méconnaissent ce service ».



L’état clinique de la santé de ce bébé n’est pas inquiétant, il montre pour l’instant que la vie de cet enfant n’est pas en danger. Le centre de santé rassure à la famille qu’un suivi sera effectué jusqu’à l’âge mature de l’enfant.



La responsable dudit centre de santé a profité de cette occasion pour lancer un appel de sensibilisation à l’endroit des femmes de sa zone sur la consultation prénatale.