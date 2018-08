Tchad : nettoyage des rues, soins gratuits ; la gendarmerie à l'épreuve de la citoyenneté

Les éléments de la gendarmerie nationale ont nettoyé ce jeudi 17 août, le rond-point et le viaduc de Chagoua, mis en terre des plants à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine avant d’encourager les médecins gendarmes qui offre des soins gratuits au sein de cette structure hospitalière.



Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, des jeunes ont été formés pour sensibiliser la population dans les différents arrondissements de la capitale.



Cette initiative vise, en matière de civisme, à développer l'esprit patriotique. La hausse de l'incivisme impose la mobilisation de toutes les énergies en vue de trouver les meilleures stratégies d'action et de promotion du civisme, de façon à restaurer les valeurs de tolérance, de paix et à consolider les efforts de développement.



Le civisme fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans vie en société, en communauté et au sein de l'espace public.