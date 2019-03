Tchad : nomination à la Gendarmerie nationale

Au terme d'un décret du 14 mars 2019, il est porté nomination d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité à la direction générale de la Gendarmerie nationale.



Le Colonel Gamar Henda Mandalnaye est nommé conseiller mobile de la Gendarmerie nationale, en remplacement du Général de brigade, Tahir Fadoul Dirmiss.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.



Le Général de brigade, Tahir Fadoul Dirmiss avait été nommé le 12 février 2019 à ce poste. Il a exercé ses fonctions à ce poste pendant un mois et est "appelé à d'autres fonctions", précise le décret.