Tchad : nomination des ambassadeurs au Canada, en Inde et en Suisse

La République du Tchad a nommé trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires pour représenter le pays à l'étranger.



Cette nomination a été faite en vertu du décret N° 043 _PT/PMT/MAETECI/2023, signé par le président de Transition, Mahamat Idriss Deby, le 2 mars 2023.



Le premier ambassadeur nommé est Naloum Bouroumdou, qui prendra ses fonctions à l'ambassade du Tchad au Canada. Il remplace à ce poste Mahamat Ali Adoum, qui a été appelé à d'autres fonctions.



Le deuxième ambassadeur nommé est Mme Dillah Lucienne, qui prendra ses fonctions à l'ambassade du Tchad en Inde. Elle remplace Soungui Ahmed, également appelé à d'autres fonctions.



Enfin, le troisième ambassadeur nommé est Dr Jean Pierre Baptiste, qui prendra ses fonctions à l'ambassade du Tchad près la Confédération Helvétique à Genève, où le poste était vacant.



Les trois ambassadeurs nommés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret 570/PR/PM/MAEIA/2012, du 23 avril 2012, qui définit les positions et le régime de rémunération du personnel diplomatique, consulaire et de chancellerie à l'étranger.



La nomination de ces ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Tchad est une étape importante pour renforcer les relations diplomatiques avec les pays concernés.



Les ambassadeurs auront pour mission de promouvoir les intérêts du Tchad, de représenter le pays lors de réunions internationales, de faciliter les échanges commerciaux et culturels, et de renforcer les liens d'amitié entre les peuples.