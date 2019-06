Tchad : nominations à l'Agence de développement des TIC (ADETIC)

Le décret n° 846 du 14 juin 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC).



Direction générale

Directeur : Acyl Mahamat Acyl, en remplacement de Adoum Djimet

Directeur général adjoint : Naïr Abakar, en remplacement de Alhadj Maïdé Hangata



Direction des études et de la planification

Directrice : Mme. Widat Aboubakar Hissein



Direction des noms de domaine et des adresses IP

Directrice : Mme. Tomboye Mahamat Brahim



Direction administrative et financière

Directeur : Abdoulkerim Tima



Direction du service universel et du suivi des travaux

Directeur : Moussa Fadoul