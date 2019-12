Tchad : nominations à la Présidence de la République

Le décret n° 2024 du 4 décembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à la Présidence de la République.



Direction générale du protocole de la Présidence de la République

Directeur général : Allah-Maye Halina

Directeur général adjoint : Mahamat Charfadine, en remplacement de Djibrine Seid Emma, appelé à d'autres fonctions.



Direction accueil, hébergement et voyages

Direcyeur : Seïd Mahamat Seïd



Direction des affaires protocolaires

Directeur : Hassana Djidda, en remplacement de Anwar Sadat Fatahalbab



Direction du cérémonial

Directeur : Anwar Sadat Fatahalbab



Direction du protocole

Directeur : Bondounga Nassour Noudjiti



Direction générale de la communication

Directeur général : Abdoulaye Ngardiguina

Directeur général adjoint : Mme. Aïcha Khalil Bilal



Direction de la production

Directeur : Bondounga Nassour Noudjiti



Direction des relations publiques

Directeur : Mme. Dahabaye Oumar Souni



Direction de la communication digitale

Directeur : Ibrahim Adam Mahamat



Direction des affaires administratives, financières et du matériel

Directeur : Mahmoud Ali Seïd



Direction de gestion du domaine immobilier de la Présidence

Directrice : Mme. Aché Hassan Djamous

Directeur adjoint : Moussa Mahamat Seid



Direction de la traduction et de l'interprétariat

Directeur : Oumar Maloum Abakar



Direction de l'hôtellerie

Directeur : Brahim Chérif Bederio

Directeur adjoint : Ahamat Dout