Tchad : nominations au ministère de l’Économie

Par Décret N°236/PCMT/PMT/MEPDCI/2022 du 19 janvier 2022, les Personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale :



DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DGEP):



DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES ETUDES PROSPECTIVES (DPEP):

Directrice : Mme KOULKE BLANDINE NAN-GUER, en remplacement de M. NOUBADOUMADJI EMERY, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA PLANIFICATION PROVINCIALE (DPP):

Directeur : M. MOUTAYE WHOUR HAMIT, en remplacement de Mme NAIBE KAIKAO TEMOUA, appelée à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA POPULATION ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN (DPDH):

Directrice : Mme NELOUMNGAYE SUZANNE, maintenue.



DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE:

Directeur Général : M. ADJID AHMAT IDRISS, en remplacement de M. AL-HASSANA IDRISS OUTMAN, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Général Adjoint : M. SALEH MAHAMAT ALI HASSABALLAH, en remplacement de M. IBRAHIM HASSAN DJOGOYE, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE (DCEI):

Directeur : Dr MAKRADA MAINA en remplacement de M. YOUSSOUF CHABADINE, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Adjoint : M. ABDERAHIM MOUSSA ABDELMOUTI, en remplacement de Mme KOULKE BLANDINE NAN-GUER, appelée à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA PROMOTION DE L’ATTRACTIVITE NATIONALE (DPAN):

Directeur : M. DJIBRINE ADOUM KATIR, en remplacement de Mme ACHTA OUSMANE ELIMI, appelée à d’autres fonctions.

Directrice Adjointe : Mme FATOUMA SILEIMANE AHMED, en remplacement de M. MOUTAYE WHOUR HAMIT, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION GENERALE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES:

Directeur Général : M. MOUHAMAD AL-AMINE NADJIB, en remplacement de M. ADJID AHMAT IDRISS, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Général Adjoint : M. MAHAMAT ABDOU MAHAMAT en remplacement de M. SALEH HASSABALAH WARIA, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS:

Directeur : M. MBAIOUDOUM DESIRE, en remplacement de M. MOUHAMAD AL-AMINE NADJIB, appelé à d’autres fonctions.

Directrice Adjointe : Mme DOULGUET NAISSEM ANGELE, en remplacement de M. MBAIOUDOUM DESIRE, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE L’ANALYSE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS:

Directeur : M. ABDOULAYE MAHAMAT ABDOULAYE SENOUSSI WADACK, maintenu.

Directeur Adjoint : M. ALI ISSA ANNADIF, maintenu.



DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION, DE SUIVI DE LA POLITIQUE ET DES AGENDAS INTERNATIONAUX (DGCSPAI):

Directeur Général : M. MOUSSA ADJI MAYE, maintenu.

Directeur Général Adjoint : M. SALEH HASSABALAH WARIA, en remplacement de M. SALEH MAHAMAT ALI HASSABALLAH, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE SUIVI-EVALUATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT (DSEPSD):

Directeur : M. DJERMAH OUADOU, en remplacement de M. BAIN JARETH, appelé à d’autres fonctions.

Directrice Adjointe : Mme ZENABA ABDERAMAN MOUKTAR, maintenue.



DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES AGENDAS INTERNATIONAUX (DCSAI)

Directeur : M. RAMADAN KHARIFENE, maintenu.

Directrice Adjointe : Mme NAIBE KAIKAO TEMOUA, en remplacement de Mme FATIME ABAKAR DJAOUGA, appelée à d’autres fonctions.



Par Décret N°0237/PCMT/PMT/MEPDCI/2022 du 19 janvier 2022, les Personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après:



SERVICES RATTACHÉS AU CABINET:



Cellule Technique Chargée du Suivi des Projets et Programmes (CTCSPP):

•Coordinateur: Monsieur AL-HASSANA IDRISS OUTMAN, nouveau poste.

• Coordinateur Adjoint: Monsieur OLIVIER NDILMBAYE NDILEDE.



Direction de la Communication de Développement(DCD):

•Directeur: Monsieur MAHAMAT ADOUM FADOUL, nouveau poste.

• Directeur Adjoint: Monsieur MBAIGUEDEM MOUMKAMDODE nouveau poste.