Tchad : nominations au ministère de l'Elevage et des Productions animales

Le décret n° 1370 du 29 août 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après, au ministère de l'Elevage et des Productions animales :



Direction générale du ministère

Direction de la planification et de renforcement des capacités

Directrice : Mme. Adjoudji Gueme



Sous-direction des ressources humaines et de la formation

Sous-directeur : Rozi Barkai Wahil



Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA)

Directeur général adjoint : Acheick Ahmat Fariss Krebe



Ecole nationale des techniques d’élevage (ENATE)

Directeur adjoint : Idriss Tahar Sougoudi



Bureau permanent de prévention et de gestion des crises en élevage

Chef de Bureau : Issa Haliki, poste vacant