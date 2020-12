Tchad : nominations au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale

Par décret n°2451 du 04 décembre 2020, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité au ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale.



Direction Générale du Ministère

Directeur Général: Monsieur N'GOLONA GOUNDOUL

Directeur Général: Adjoint: Monsieur MAHAMAT KHEIR SALAH.



Direction Générale Technique de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Directeur Général Technique: Monsieur ADOUM RAMADAN KABOUL

Directrice Générale Adjointe: Madame MERKADJIM JULIENNE.



Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable

Directeur: Monsieur NANG YANA N'DALNA

Directeur Adjoint: Monsieur ALI ABAKAR ALI



Direction de l'Assainissement

Directeur: Monsieur DOUGUENGAR MASRA ARSENE

Directrice Adjointe: Madame ACHTA MOUKHTAR DIFANE.



Direction de l'Hydraulique Pastorale

Directrice: Madame ACHE TAHIR SOUGOUDI

Directeur Adjoint: Monsieur RASDIBAYE NAMBER.



Direction Générale Technique des Ressources en Eau et de Réglementation

Directeur Général Technique: Monsieur AHMAT DJAMALADINE MAHAMAT

Directeur Général Technique Adjoint: Monsieur ABDOULAYE SOULEYMANE NOURENE.



Direction des Ressources en Eau

Directeur: Monsieur NASSOUR SALEH TERDA

Directeur Adjoint: Monsieur DJASRABE NGUEMADJITA.



Direction de la Connaissance et de la Réglementation sur l'Eau

Directeur: Monsieur DJIMASNGAR MADJIDA

Directeur Adjoint: Monsieur WALBADET AINA APPOLOS.



Direction du Suivi de l'Exploitation des Ouvrages Hydrauliques

Directeur: Monsieur ALI AMINAMI MAHAMAT

Directeur Adjoint: Monsieur BÉCHIR MAHAMAT SALEH.



Services Rattachés

Direction des Ressources Humaines, Matérielles et Financières

Directeur: Monsieur LAYA BATCHENG

Directrice Adjointe: Madame MARIAM HABIB DOUTOUM.



Direction des Études, de la Planification du Suivi Évaluation et de l'Informatique

Directeur: Monsieur DJEKORNONDE NGARNADJIBE

Directrice Adjointe: Madame RASHA ABDALLAH RAHMA.



Organismes Sous Tutelles

Fonds National de l'Eau

Directeur: Monsieur MOUSTAPHA MAHAMAT MOUSTAPHA



Laboratoire National des Eaux

Directeur Général: Monsieur MAHAMAT ALI ABDEL KERIM



Direction des Qualités des Eaux

Directrice: Madame FATIMÉ OUALA GAHOUA KANIKA



Société Tchadienne des Eaux

Directrice Générale: Madame KOUBRA HISSEINE ITNO

Directeur Adjoint: Monsieur OUMAR OUSMANE BRAHIM.



Centre des Documentations et d'Information Géographique

Directeur: Monsieur GUINBE AMNGAR.