Tchad : "notre sous-sol est très riche mais il reste inexploré", ministre du Pétrole

Le ministre du Pétrole, des mines et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua s'est félicité mardi de l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Tchad et la Société Ewaah Investors Limited.



"Notre sous-sol est très riche, on l'a toujours dit, mais il reste inexploré. C'est une occasion pour permette d'aller dans les blocs qui sont à l'extrême nord et sur la partie Ouest. Ce sont des blocs très larges, historiquement connus. C'est la première fois que l'entreprise s'intéresse. Au lieu d'utiliser comme variable l'ajustement, l'entreprise investit à ses risques et périls. C'est conformément à la lois sur les hydrocarbures au Tchad", a déclaré le ministre Mahamat Hamid Koua.



Le programme d'investissement de la société Ewaah est de 83 millions de dollars.



"Nous prendrons toutes les dispositions pour que les jeunes tchadiens trouvent du travail. Si l'entreprise venait à commencer ses activités, c'est aussi avec des entreprises tchadiennes. C'est une opportunité pour le Tchad et pour notre pétrole, de mettre en valeur, d'explorer l'avantage de notre sous-sol", a assuré le ministre.



Le projet de loi a été adopté à 113 voix pour, six voix contre et une abstention.



Le contrat de partage de production permettra un transfert du savoir-faire au profit des agents de l'Etat et de la Société des hydrocarbures du Tchad.