Tchad : "nous allons gagner" les élections présidentielles, assure Succes Masra

Le meeting du président des Transformateurs, Dr. Succès Masra, s'est tenu ce mardi 5 décembre à la place de l'Indépendance de Bebedjia. De nombreux militants et sympathisants du parti, venus de divers endroits, ont assisté à l'événement pour entendre le discours de leur leader.



"Ne vous laissez pas tromper. Restez fidèles aux Transformateurs et gardez votre courage. Nous participerons aux élections présidentielles et autres scrutins, et nous allons gagner", a déclaré Dr. Masra Succès, président des Transformateurs, lors de son premier meeting à Bebedjia.