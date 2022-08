Tchad : "nous avons bien géré pendant 30 ans, nous avons fait sortir le pétrole", Dr. Kabadi

"Nous n'allons pas au dialogue pour baisser la tête parce que nous avons géré pendant 30 ans, nous avons bien géré, nous avons fait sortir le pétrole, c'est ça qui nous a permis de réussir tout ce que vous voyez aujourd'hui", selon Dr. Haroun Kabadi.



Il ajoute que les tchadiens ont des forces de sécurité "au top", "capables de défendre" le Tchad. "Et sans le pétrole, on n'aurait pas pu le faire", souligne-t-il.



Dr. Haroun Kabadi appelle les militants du MPS et des partis alliés à "ne pas avoir froid aux yeux, à ouvrir les yeux et à parler franchement de ce qui se passe au Tchad". Il reconnait des faiblesses "qui ne veulent pas dire que nous avons échoué".