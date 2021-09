Tchad : "nous devons tous nous battre pour dessiner cet avenir de prospérité"

Le premier ministre du gouvernement de transition a balayé d’un revers de main les prédictions de « ceux qui prédisaient le chaos pour le pays ». Il s’est exprimé jeudi au cours d’un point de presse à N’Djamena, précédée d’un discours. « Nous avons tenu grâce à chacun et grâce à tous (…) nous devons tous nous battre pour dessiner cet avenir de prospérité », a affirmé le chef du gouvernement.



Il exhorte tous les citoyens à l’effort collectif car « il n’y a pas d’autres alternatives » et a rappelé les priorités liés aux défis alimentaires et en matière de sécurité. Le premier ministre a évoqué un contexte social et économique difficile.



Évoquant l’aspect économique, Pahimi Padacké a souligné que le Tchad, qui dépend principalement des ressources du pétrole, subit les conséquences de la chute du prix du baril.



Le chef du gouvernement a émis le souhait qu’à l’issue de la transition, toutes les parties s’accordent au-delà des divergences. Il a rappelé que tous les organes en prélude du dialogue ont été mis en place.



Il a salué le leadership sans faille du président du Conseil militaire de transition visant à inscrire la transition actuelle dans les annales de l’histoire.