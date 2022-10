Tchad : « nous ne reviendrons pas sur les résolutions adoptées par consensus » (Gali Ngothé)

Ouvrant la plénière de ce 5 septembre 2022 des travaux du Dialogue national, le président du présidium, Dr Gali Ngothé Gatta, a réagi à certaines remarques, notamment les revendications faites par certains groupes corporatifs.



Le président du présidium demande aux différents groupes qui veulent « se servir » des revendications particulières d’arrêter de perturber le Dialogue. Il leur demande de s'y abstenir, car cela n'est pas responsable.



Pour lui, il faut en toute conscience et responsabilité arrêter ces manœuvres, car les revendications corporatives, et autres, entrent dans les engagements financiers du présidium. Le président du présidium pense que celles-ci ne doivent pas être des motifs pour perturber la plénière, ou tenter de faire obstruction au Dialogue.



Par ailleurs, Gali Ngothé Gatta indique que la plénière ne reviendra pas sur les résolutions adoptées par consensus. « Nous ne faisons pas de nouveaux contrats et nous ne modifions pas les contenus des contrats signés », selon le président du présidium.