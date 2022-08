Tchad : "nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays appauvri", Pr. Avocksouma Djona

S'exprimant le 9 août au cours d'une conférence de presse, il a estimé que "s’il y a une bagarre à mener, il faut qu’on la mène. La seule manière d’y arriver, c’est le dialogue. Il faut qu’il soit inclusif".



Le leader politique estime que "nous ne sommes pas un pays pauvre" mais "nous sommes un pays appauvri". Pour Pr. Avocksouma Djona, ceux qui "ont tous les pouvoirs" ne sont "toujours pas contents".



"Vous ne pouvez pas aller à un dialogue si vous ne savez même pas de quoi vous allez parler. On n’a même pas d’agenda", fustige-t-il.



Une coalition d'organisations n'ira pas au dialogue et entend manifester



Une coalition d'organisations politiques et de la société civile a annoncé le 9 août qu'elle ne prendra pas part au dialogue national inclusif, à défaut d'inclusivité et de souveraineté.



Il s'agit de Wakit Tamma, le Groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin, le parti Les Démocrates, Une nation pour tous, l'UTPC, la COP, le FNC, Un nouveau jour, le MPUD, le REPEP et la plateforme de la diaspora.



La coalition réitère ses exigences, notamment un comité d'organisation paritaire mais aussi la révision de la charte de transition. Des exigences auxquelles le Conseil militaire de transition ne semble pas prêter oreille.



Pour Pr. Avocksouma Djona, leader du parti Les Démocrates, "il n'y aura pas de place aux débats contradictoires car le système en place cherche à perpétuer la monarchisation du pouvoir".



Des actions de désobéissance civile sont annoncées à partir du 11 août tandis qu'une grande manifestation pourrait avoir lieu le 19 août 2022.