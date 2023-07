Tchad : nouveau déversement d'hydrocarbures à Mangara

Hakim Djibril Ahmat a déclaré qu'ils auront l'occasion de visiter le site du déversement et d'échanger avec les techniciens de Perenco, ainsi que ceux du département de l'environnement et du ministère du pétrole, qui sont déjà présents sur place pour enquêter sur ce qui s'est exactement passé. Il a exprimé sa frustration face à la répétition fréquente de tels déversements d'hydrocarbures dans différentes installations pétrolières du pays, soulignant que cela ternit l'image du pays et représente un grave danger pour les citoyens. Il a insisté sur la nécessité urgente de trouver une solution définitive à ce problème récurrent.



Il y a à peine un mois, un phénomène similaire s'est produit à Badila, dans la province du Logone Oriental. Ces incidents répétés de déversement d'hydrocarbures soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la sécurité environnementale et à la nécessité d'améliorer les mesures de prévention et de contrôle pour éviter de tels accidents à l'avenir. Les autorités compétentes devront collaborer étroitement avec les entreprises pétrolières pour garantir la protection de l'environnement et la sécurité des citoyens.