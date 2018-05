Tchad : nouvel entrant dans le gouvernement

L’ancien premier ministre Kalzeubé Pahimi Deubet vient d’être nommé Ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, apprend-t-on d’un décret rendu public aujourd’hui.



Le nouveau gouvernement du 7 mai 2018 avait subi hier un léger remaniement : l’Avocat Jean Bernard Padaré s’est vu renforcé ses prérogatives avec le portefeuille des transports, et la dénomination : Ministre d’Etat, ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement.



Le Général Mahamat Taher Rozi a remplacé Mme Djibergui Amane Rozine au ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale. La ministre sortante n’a pas jugé conforme la prestation de serment avec ses convictions religieuses.