Tchad : nouvelle direction pour 'Lissa Wakit Ma Tamma' en préparation des élections

Fondée en 2021 par le Docteur Korom Acyl Dagache, qui a également servi en tant que coordonnateur, il a depuis été appelé à occuper d'autres fonctions à la Cour des Comptes. La séance a débuté par la lecture des décisions nommant les nouveaux membres aux postes de responsabilité, suivie d'un discours bilan du coordonnateur sortant sur son mandat.



Le nouveau coordinateur, Seidou Alladji Garandi, a salué les efforts de son prédécesseur, affirmant : "Depuis sa création, LISSA WAKIT MA TAMMA a mis en place ses organes de base au niveau national et international, et a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation en faveur du gouvernement de transition, telles que la promotion de la citoyenneté et la cohabitation pacifique." Il a ajouté que cette assemblée générale, se tenant à l'approche de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, vise à redynamiser l'association face aux enjeux électoraux pour encourager une participation massive et pacifique des populations.



Il a également souhaité plein succès à son prédécesseur, le Docteur Korom Acyl Dagache, dans ses nouvelles fonctions. L'événement s'est conclu par une photo de famille.