TCHAD

Tchad : "on peut donner 1000 citernes à la SNE, il y aura toujours des coupures", Djerassem s'explique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2022

N'Djamena - Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel a présenté le 16 novembre un état des lieux des défis énergétiques du Tchad, au Palais de la démocratie. Il a évoqué deux facteurs limitants (carburant et infrastructures de production) et a laissé entendre qu'il ne sert à rien de s'acharner sur la Société nationale d'électricité (SNE).