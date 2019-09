Tchad : orientations de la HAMA sur le traitement médiatique pendant l'état d'urgence

Le conseiller et envoyé spécial de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) dans la province du Ouaddaï, Allazam El-Hadj Issakha, a tenu lundi une rencontre avec l'ensemble des journalistes et représentants des médias de la ville d'Abéché.



La rencontre a eu lieu à la maison de la radio de la ville.



L'envoyé spécial de la HAMA a rappelé aux journalistes d’être rigoureux et précis par rapport au traitement de l'information compte tenu de l’état d’urgence.



Il a demandé aux journalistes d'éviter d'employer dans leurs rédactions des discours de haine.



"Les personnes qui font les problèmes aujourd'hui, vivaient autrefois ensemble et partageaient tout ensemble. Pourquoi pas aujourd'hui ?", s'est interrogé le représentant de la HAMA.



Face aux tensions qu'Abéché subit ces derniers temps et sachant que la presse est le quatrième pouvoir, elle doit notamment collaborer avec les leaders religieux, les responsables de la province et les organisations des jeunes afin de créer des exposés-débats pour sensibiliser sur la cohabitation pacifique. Ces initiatives doivent contribuer à faire régner la paix dans la province.