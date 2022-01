TCHAD Tchad : ouverture de l'atelier sur les jeunes adolescents à Dandi

Par Mbainaïssem Gédéon - 7 Janvier 2022



La prévention et la prise en charge du VIH/Sida chez les jeunes adolescents des structures culturelles de 17 provinces du pays, sont au centre des travaux.



La cérémonie d'ouverture sur les structures culturelles de 18 provinces du Tchad, a eu lieu le 5 janvier 2022 à Dandi, dans le Hadjer Lamid. Elle a été présidée par le coordonnateur de la Maison des patrimoines et culturelles, Netcho Abbo en présence de la cheffe intérimaire de l'unité VIH de l'UNICEF, le Dr Hélène.



Pendant trois jours, la coordination du programme CLAC et la direction du CENALPAC auront présenté leur bilan 2021 et la planification des activités de 2022, de la prévention et de la prise en charge du VIH/Sida chez les jeunes adolescents des structures culturelles de 17 provinces du pays. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur de la Maison des patrimoines et culturelles a mis l'accent sur la mise en œuvre les plans opérationnels des jeunes des localités respectives.



Pour lui, l'atelier s'inscrit logiquement dans ce partenariat dont l'objectif est d'évaluer les activités réalisées en 2021, afin d'élaborer des plans stratégiques efficaces pour mener des meilleures actions de proximités, au bénéfice des adolescents et jeunes pour l'année 2022. Pour le coordonnateur cet appui technique et financier de l'UNICEF en matière de prévention du VIH/Sida en milieu jeune, demeure un appui hautement apprécié par le gouvernement tchadien et particulièrement du général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil Militaire de Transition.



Cet appui contribue au changement de comportement de la jeunesse tchadienne face au IST/VIH/Sida. Il a adressé ses félicitations, pour le résultat de l'année 2021 et émis des souhaits de réussite des activités en 2022. Dans son discours, le coordonnateur du programme CLAC, Keheba Palou Pafing a rappelé que plusieurs actions ont été menées dans 17 provinces du pays, à travers 27 structures impliquées. Il s'agit entre autres : des séances d'éducation par les paires, des conseils et dépistages volontaires, des rencontres des plaidoyers, des causeries éducatives, des réunions de coordination, de supervision et de suivi de proximité et des missions conjointes.



Ces différentes activités ont ainsi permis d'atteindre les résultats suivants : 394904 sensibilisés, 290485 orientés sur 394904, soit 75%,197312 dépistés sur les 290485 soit 67%, 183504 ayant retiré leurs résultats sur les 197312 dépistés, soit 93%, 710 pris en charge sur les 785 jeunes séropositifs soit 90%. Il félicite les équipes des différentes structures (CLAC, MC, MQ ET MJ), pour le travail abattu qui a permis d'obtenir ces résultats.



Au total, plus de 60 participants venus des 29 structures culturelles de 17 provinces du Tchad. Les participants sont les points focaux de VIH des délégations sanitaires, des directeurs de maison de culture, les responsables des CLAC, les responsables de maisons de quartiers et maisons de jeunes, les partenaires CNLS, PSLS et l'association des scouts du Tchad.

A cette occasion, la cheffe intérimaire de l'unité VIH de l'UNICEF a encouragé la coordination du programme CLAC et la direction du CENALPAC, pour leur travail abattu en 2021 et leur demande de continuer dans le même élan.





