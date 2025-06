Tchad : ouverture de la session budgétaire 2025 de la commune du 7ème arrondissement

A travers un point de presse tenu ce 5 juin 2025, la commune du 7ème arrondissement a ouvert sa session budgétaire 2025.



Dans son discours, l'administrateur délégué auprès de la commune du 7ème arrondissement, Iba Gawa a affirmé que la session budgétaire est une instance statutaire consacrée au début de chaque année, à l'examen et à l'adaptation du budget, et à l'institution pour sa gestion.



En effet, les textes autorisent la tenue d'une session extraordinaire qui consiste à réviser le budget adopté en début d'année. Selon lui, le budget de l'exercice 2024 était à 2 714 522 740 FCFA, tandis que celui de l'exercice 2025 avait connu une légère baisse sensible du fait que les recettes prévues n'ont pas atteint le seuil.



Par ailleurs, les recettes et les dépenses sont équilibrées à un montant de 2 508 790 727 FCFA. Il a indiqué que cette légère baisse s'explique, avec l'espoir de mettre sur pied un mécanisme tant attendu qui permettra de faire de bonnes réalisations dans le recouvrement des recettes.



Pour le maire Adoum Hassan Djimet, cette session présente une importance capitale dans la vie de son arrondissement, car elle détermine les priorités et les moyens d'action pour l'année en cours, au service des populations. Il a souligné qu’ensemble, il sera question d’examiner, discuter et adopter un budget réaliste, équilibré et orienté vers les besoins fondamentaux des populations.



Ce budget, d’un montant total de 3 790 330 548 FCFA, en recettes et dépenses, est le fruit d'une concertation. « Je vous invite donc à aborder cette session avec un esprit de responsabilité, de rigueur et de collaboration, afin que nos débats aboutissent sur des résolutions bénéfiques pour l'ensemble de nos populations », a-t-il conclu.