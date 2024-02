Tchad : ouverture du comité directeur de la Santé publique du Kanem

Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a présidé ce jeudi 01 février 2024, la cérémonie d'ouverture du comité directeur de la délégation provinciale de la Santé publique du Kanem, dans l'amphithéâtre de l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités de la place.



Les participants sont issus des responsables de la santé de la province, des autorités administratives et traditionnelles, des représentants des organisations de la société civile et des élèves de l'Ecole Nationale des Agents Sanitaires La Vision de Mao. L'atelier durera trois jours.



Dans mot introductif, le délégué sanitaire provincial du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki a tout d'abord remercié le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, pour sa disponibilité à l'ouverture de cet atelier. Pour lui, cette activité s'inscrit en droite ligne des objectifs du PNDS 2016-2030 "le Tchad que nous voulons " et du PPDS 2022-2030 de la DPPK, notamment le volet gouvernance et leadership du secteur. Il a ensuite ajouté que cette revue annuelle du secteur sanitaire est un cadre d'échanges, des partages d'analyses des indicateurs de la santé, un cadre rétrospectif qui permet d'évaluer les niveaux de réalisation des indicateurs clés de la santé humaine dans la province.



Dans son mot d'ouverture, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a remercié la délégation de la Santé du Kanem, pour l'organisation de cet atelier, tout en les rappelant l'objectif principal du comité qui est de contribuer à l'identification des stratégies efficaces et efficientes permettant d'accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité en vue d'atteindre les objectifs définis du PND Sanitaire.



Il a ensuite ajouté que la question de la santé humaine est une priorité du gouvernement de la transition et du président de transition, président de la République, chef de l'Etat, le général Mahamat Idriss Deby.



Le premier magistrat de la province a relevé les défis de la délégation provinciale de la Santé du Kanem qui sont : l'accessibilité des services de soins à toute la population ; l’offre de soins de qualité ; la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile ; la lutte contre la malnutrition des enfants ; la prévention des maladies évitables par la vaccination etc.



Il a exhorté les participants de suivre avec intérêt, les différentes présentations afin d'engager les débats utiles pour qu'à la fin de ce comité, des stratégies efficaces soient mises en place pour que les indicateurs du Kanem atteignent la performance souhaitée.



Enfin, il a ajouté que les meilleurs seront récompensés par des attestations et des prix. « J'aurai le plaisir de remettre la meilleure récompense à la fin des travaux », a conclu le gouverneur.