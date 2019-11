Tchad : ouverture du salon international des cosmétiques et de beauté à N'Djamena

Le directeur du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Dahiya Wakalo, a estimé que ce salon est un "espace privilégié pour la célébration de la beauté tchadienne dans toute sa diversité", que ce soit la beauté des matières premières de notre sous-sol, celle des produits cosmétiques "made in Tchad" et à base des matières premières du terroir, la beauté des créations des stylistes et la beauté du travail des esthéticiens, coiffeurs et maquilleuses professionnelles, ou encore la beauté des mannequins.



"Nous constatons au fur et à mesure un nombre grandissant de femmes et de jeunes promoteurs des petites et moyennes entreprises dans le domaine des cosmétiques et de la beauté qui semble être un domaine très passionnant et assez rentable. Il est donc important de se pencher dessus pour lui assurer un développement effectif", a-t-il ajouté.