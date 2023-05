Tchad : parents et gouvernants, unir leurs forces pour lutter contre la délinquance juvénile

Toutefois, As-djim Florent, sociologue de formation, pointe du doigt les parents qui sont à l'origine de cette délinquance juvénile : "Face à ce monde de tentation, les parents doivent contrôler leur progéniture. Mais ce n'est pas le cas, il y a trop de laisser-aller au point où les enfants ne respectent ni les aînés ni la tradition. Dans certains foyers où le papa et la maman sont occupés, les enfants grandissent sans repères", explique-t-il.



L'école n'est toutefois pas en mesure de combler toutes ces lacunes. Il faut plutôt une éducation morale et civique pour conduire les jeunes sur le droit chemin. La délinquance juvénile est un problème du monde moderne, selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation. Dans un exposé récent sur ce phénomène, les étudiants ivoiriens estiment que la délinquance juvénile s'explique par une carence de l'autorité morale des parents sur leurs enfants et l'incapacité des familles à satisfaire les besoins de leurs progénitures. Ce phénomène touche plus de 50 % de la population africaine, qui est majoritairement jeune.



Il n'est jamais trop tard, dit un adage populaire. Les gouvernants et les parents doivent s'unir pour éduquer, conseiller et orienter les enfants. Sinon, c'est un manque à gagner pour la société tchadienne.