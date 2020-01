Tchad : passation de service à la coordination militaire du ministère des Affaires étrangères

La secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, Mme Achta Saleh Damane, a présidé lundi la cérémonie de passation de service à la coordination militaire du ministère des Affaires étrangères.



Le Général de brigade Tahir Essou Youssouf a officiellement été installé en tant que nouveau coordinateur de la coopération militaire, de sécurité, et des opérations de maintien de la paix par la secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, Mme. Achta Saleh Damane.



Le Général de brigade Tahir Essou Youssouf est chargé de la liaison entre le ministère des Affaires étrangères et les différentes institutions en charge des questions de défense, de sécurité et de paix.



Le général de brigade Taher Essou Youssouf a été nommé par le décret n° 2068 en décembre 2019.



Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Abdelkerim Deby nommé en juillet 2019 au poste de directeur de cabinet civil adjoint du Président de la République.