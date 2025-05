Tchad : passation de service dans les 4ᵉ et 2ᵉ arrondissements de la ville de Kelo

Ce mardi 06 mai 2025, une série de passations de service a eu lieu dans différents arrondissements de la ville de Kelo.



En effet, le maire Namou Hassane Marina a présidé les cérémonies d’installation des administrateurs délégués et secrétaires administratifs des 4ᵉ et 2ᵉ arrondissements. Au 4ᵉ arrondissement, Bane Kelna a pris les rênes en remplacement de Gongyong Bamani, tandis qu’au 2ᵉ arrondissement, Beito Simon succède à Mbailassem Le Djerabe.



À cette occasion, le maire a félicité les administrateurs sortants pour leur travail accompli, et a exhorté les nouveaux responsables à faire preuve d’honnêteté et d’engagement au service de la population.



Ces cérémonies se sont déroulées en présence des chefs de quartiers et de carrés, marquant ainsi une transition officielle dans la gestion locale.