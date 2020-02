Tchad : pénurie artificielle de gaz butane, la SRN rassure

La direction générale de la société de raffinage de N'Djamena (SRN) a rassuré samedi que l'entreprise fonctionne normalement et qu'aucun problème d'approvisionnement des produits (gaz butane, super, gazoil) n'est constaté à ce jour à l'usine de Djermaya.



Depuis quelques jours, une pénurie artificielle de gaz butane semble s'installer à nouveau dans certains endroits de la capitale, créant ainsi une psychose au sein de la population bénéficiaire des produits de la SRN.



Selon la SRN, "dans le souci de satisfaire la demande locale de plus en plus croissante, l'approvisionnement journalier en gaz butane est passé de sept à neuf citernes depuis quelques jours. Il n'y a donc aucune raison que le gaz butane puisse manquer sur le marché local."



Elle explique que "toute pénurie constatée ne serait que l'oeuvre de certains marketeurs véreux, à qui la pénurie de gaz butane profiterait."



Elle interpelle l'autorité compétente de veiller à la régulation du marché nationale pour éviter à la population une quelconque pénurie de gaz butane.