Tchad : perturbations temporaires dans la distribution d'électricité, la SNE prévient les usagers

La Société Nationale d'Électricité (SNE) a annoncé ce 20 janvier que des perturbations dans les réseaux de distribution sont à prévoir dans les prochains jours.



Cette interruption est due à des travaux de maintenance engagés par l'entreprise. Les usagers sont invités à prendre en compte ces perturbations et à s'organiser en conséquence.



La SNE tient à rassurer ses clients que tout sera mis en œuvre pour que les travaux soient menés à bien, dans les meilleurs délais, et que le retour à la normale va se faire le plus rapidement possible.