Tchad : "peut-être, il y a eu des choses qu'on a minimisé", reconnait le président

"L'oeuvre humaine n'est pas parfaite. Peut-être, il y a eu des choses qu'on a minimisé", a affirmé mercredi le président de la République lors d'une rencontre avec les partis politiques, en réaction aux critiques sur les réformes issues du 1er Forum national inclusif.



"Il y a eu des points qui n'ont pas fait certainement l'objet d'un débat approfondi. Le but du (2ème, Ndlr) forum c'est de renforcer la démocratie dans notre pays par le dialogue fraternel et tracer le chemin que nous devrions suivre dans la 4ème République pour le bien de notre pays", a-t-il ajouté, en appelant à une participation et une implication des partis.