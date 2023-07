Tchad : plateformes communautaires multisectorielles, un pas vers une meilleure santé à Krim-Krim

Dans le cadre de la "Communauté Amie des Enfants avec un suivi en Temps Réel (CFC-RTM)", une approche visant à renforcer le système de santé communautaire à travers la redynamisation des plateformes communautaires multisectorielles, cette initiative vise à assurer le suivi des indicateurs de santé des enfants et des femmes avec des données en temps réel au niveau de chaque village.



Cette approche vise à garantir que dès leur naissance, les enfants bénéficient de leur premier droit, à savoir l'enregistrement de leur naissance, ainsi que d'une prise en charge sanitaire de qualité, de la protection sociale et de l'accès à l'éducation.



Plusieurs activités ont été organisées dans le village de Djiegring Kass 1, situé à environ 8 km de Krim-Krim. Ces activités comprenaient des présentations sur les réalisations des agents de santé communautaire auprès des ménages, des causeries éducatives sur l'importance de la consultation prénatale (CPN) et des sensibilisations ciblant les enfants et les femmes enceintes. Des réunions de la plateforme communautaire multisectorielle et de la vaccination ont également eu lieu.