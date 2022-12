Tchad : plus d'un millier de personnes atteintes de la drépanocytose

Depuis 2018, l'APLCD a enregistré au total 1069 cas de personnes atteintes de drépanocytose, soit un pourcentage de 64% des enfants âgés de 0 à 7 ans, 21% d'enfants âgés de 7 à 15 ans et 15% d'adolescents.



Le président de l'APLCD, Oumar Younous Djemil, explique que l’association a fait des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et via les médias pour inciter les personnes de bonne volonté à faire des dons de sang, de vivres et faciliter la prise en charge des victimes mais les efforts sont faibles.



Il appelle les personnes de bonne volonté, les ONG et les entreprises locales à les aider à atteindre leur objectif qui est d’aider les personnes vulnérables, les enfants atteints de la drépanocytose, afin de réduire le taux de mortalité de cette maladie au Tchad.



La drépanocytose est une pathologie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges. Elle est dépistée systématiquement à la naissance de façon ciblée depuis l'année 2000. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque d'infections bactériennes sévères entraînant la mort subite chez les patients avant l’âge adulte. Une attention particulière doit être faite à ce niveau.