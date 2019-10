Tchad : plus de 2000 armes de guerre présentées au chef de l'Etat

Le président de la République Idriss Déby a inspecté vendredi à Abéché, plus de 2000 armes de différents calibres, une centaine de munitions et des explosifs artisanaux. Ce matériel de guerre a été saisi par la commission de désarmement dans le cadre de l'état d'urgence.



Le président de l'Assemblée nationale, le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre, ainsi que des responsables administratifs ont également pris part à la cérémonie de présentation des armes.