Tchad : plus de 400 rebelles du FACT jugés devant la Chambre criminelle spécialisée

Cette audience est le résultat de la loi n° 003/PR/2021 promulguée par le Président de la République en mars 2021, qui a créé un Pool judiciaire Spécialisé pour la répression des actes de terrorisme et des infractions connexes. Il s'agit de la première audience de l'année 2023 pour la Chambre criminelle spécialisée.



Selon le procureur de la République, "le pays a été victime d'une attaque injuste par une bande rebelle en avril 2021, qui a entraîné l'assassinat de nombreux citoyens tchadiens, y compris le Président de la République, le Maréchal Idriss Deby Itno. La justice est aujourd'hui saisie de ce dossier en vue de conduire le Tchad vers un État de droit".



La Chambre criminelle sera chargée d'examiner un dossier de plus de 400 accusés. Le volume du dossier et les nombreuses infractions complexes requièrent une attention particulière de la part des conseillers. Les policiers et les agents de police judiciaire ont fait preuve de compétence et de diligence dans l'établissement des procédures, souligne le procureur.



Le procureur a remercié le garde des sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, pour son appui et les officiers de police judiciaire pour leur disponibilité. Il a déclaré les débats de l'audience ouverts et a souhaité que la formation spécialisée de la Cour criminelle prouve son engagement envers la justice et l'état de droit.



Cette première audience de la Chambre criminelle spécialisée de N'Djamena en 2023 est un moment important pour le pays. Les yeux de l'opinion nationale et internationale seront rivés sur la Cour pour voir comment elle traitera ce dossier volumineux et complexe.