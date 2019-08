Tchad : plusieurs nominations au ministère de la Femme

Le décret n° 1120 du 31 juillet 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Le décret est pris sur proposition de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Direction générale du ministère

Directrice générale : Mme. Fatimé Baïnokou

Directeur général adjoint : Mahamat Soungui Ahmat



Direction de l'autonomisation de la femme

Directrice : Mme. Malloum Kollo Goni



Direction de la femme et de l'équité du genre

Directrice : Mme. Assoungar née Mbaïlassem Latoye Lydie



Direction de l'administration et des finances

Directeur : Abdoulkhani Annou



Directeur de la formation technique et professionnelle

Directrice : Mme. Zenaba Tidjani Ali



Direction de l'appui physiosocial aux victimes de violences basées sur le genre

Directeur : Nantongué Ronel



Direction du plaidoyer, de la mobilisation sociale et de la communication

Directrice : Mme. Békoloum Debaye Mbaïtoloum



Direction des projets et programmes

Directeur : Montengar Dingambaye