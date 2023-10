Tchad : plusieurs présumés responsables de prises d'otages arrêtés au Mayo Kebbi Ouest

Cette mission, dirigée par le général Gouara Lassou, a parcouru les 5 départements de la province du Mayo Kebbi Ouest, en portant une attention particulière aux localités où ce commerce honteux s'est implanté. De Binder à Gagal, en passant par Léré, Lagon et Pala, le comité a mené des échanges et des débats francs avec les forces vives des différentes localités pour évaluer la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations des habitants.



Déjà, la mission dirigée par le général Gouara Lassou a annoncé que onze (11) des présumés auteurs et responsables des enlèvements contre rançons dans le Mayo Kebbi Ouest ont été arrêtés en attendant la procédure judiciaire. Ces instigateurs de prises d'otages dans la province du Mayo Kebbi Ouest devront faire face à la rigueur de la loi, de même que leurs complices. Désormais, plusieurs stratégies seront mises en place pour contrer ces actions et réduire les activités des hors-la-loi.



Selon le général Gouara Lassou, la population doit se mobiliser pour traquer les criminels jusqu'à leur dernier retranchement, avec le soutien des forces de défense et de sécurité. Car ce phénomène tend à évoluer vers le terrorisme.