Tchad : plusieurs prix décernés au festival "Le souffle de l'harmattan"

Dans son mot de clôture, le directeur artistique de l'agence littéraire "Le Soufle", Sosthene Mbernodji, a réaffirmé son engagement et son optimiste pour ce festival dans la construction de la solidarité commune.



"Nous consacrerons l'énergie nécessaire pour que cette initiative serve la cause pour laquelle elle est a été conçue et mise sur pied", a-t-il dit.



François Djekombé, parrain de l'édition, a salué le courage et l'abnégation du promoteur Sosthene Mbernodji et toute l'équipe du comité d'organisation de ce festival qui a une "envergure internationale sur la longueur".



François Djekombé invite tout le monde à contribuer, soutenir et accompagner dans les prochaines éditions cette initiative qui permet à la jeune génération de pouvoir s'intéresser à la littérature.