Tchad : plusieurs remplacements à la Garde nationale et nomade

Le décret n°1782 du 14 août 2020 porte nomination des officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité à la Garde Nationale et Nomade du Tchad :



Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad : Général du Corps d’Armées MAHAMAT SALEH BRAHIM, en remplacement du Général de Brigade SOULEYMAN DIGUERI KOUGOURE, appelé à d’autres fonctions ;



Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad 1er Adjoint : Général de Brigade AHMAT GOUKOUNI MOURALI, en remplacement du Général de Brigade SALEH DJOUMA GORI, appelé à d’autres fonctions ;



Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad 2éme Adjoint : Colonel HAMID MAHAMAT ISSA, en remplacement du Général de Brigade MAHAMAT ALMAHDI CHÉRIF, appelé à d’autres fonctions.