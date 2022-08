Tchad : pose de la pierre de construction d'un réfectoire à l'ENA

L'ENA réceptionne deux bus flambant neufs de 30 places chacun, de marque COSTER, et un groupe électrogène de marque FG Wilson d'une capacité de 200 Kva. Elle bénéficiera également d'un réfectoire moderne qui occupera un espace de 600 m2 pour une capacité de 250 places assises.



Adressant sa profonde gratitude aux autorités, le directeur général Senoussi Hassana Abdoulaye souligne que cette acquisition qui intervient à la demande de l'ENA, est un acte hautement salutaire.



Selon lui, ce réfectoire permettra au personnel de l'ENA et aux élèves de se restaurer dorénavant dans un environnement confortable et adéquat.



Pour le PCA de l'ENA, Haliki Choua, ces matériels viendront renforcer la capacité de l'École à accomplir la noble mission qui lui est assignée, celle de former les cadres au service de la République.