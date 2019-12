Tchad : pour Noël, Hinda Déby offre des cadeaux à 1500 enfants

La Première Dame Hinda Déby a réuni mardi plus de 1500 enfants au centre IYALI à la veille de la célébration de la fête de Noël.



Comme chaque année, les enfants ont reçu des cadeaux. La cérémonie a été marquée par des chants, la lecture de la parole de Dieu par les enfants de différentes confessions religieuses, la déclamation de poèmes et des chorégraphies.



La Première Dame a parlé d'encrage des valeurs de l’unité, du travail et du vivre-ensemble. Elle a appelé les enfants à être unis « comme le balai ».