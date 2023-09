Tchad : premier festival des DJ, célébration de la musique et promotion artistique

Le Tchad s'apprête à accueillir son tout premier festival dédié aux DJ, un événement qui réunira l'ensemble de la communauté des DJ tchadiens, pour un moment de partage musical et artistique.



Le « Festival DJ Musique Tchad » a vu le jour dans le but de rassembler les DJ qui exercent leur art, et de renforcer le soutien aux artistes locaux, dans la promotion de leurs projets musicaux. L'initiateur du festival, DJ Magi Magi, explique : « Au Tchad, lorsque vous vous présentez en tant que DJ, vous êtes souvent négligé. C'est cette réalité qui a motivé la création de ce festival ».



En effet, le festival entend ainsi offrir une plateforme pour mettre en lumière le talent des DJ tchadiens, et contribuer à la reconnaissance de leur travail.



Au cours du festival, plusieurs activités sont prévues, notamment des sessions de formation en DJing (art du disque jockey), et des ateliers sur la production et la promotion de projets musicaux. Un village artistique sera également mis en place, offrant aux artistes l'opportunité de présenter leur travail. De plus, des performances artistiques animeront les festivités.



L'événement se tiendra du 13 au 14 octobre 2023 au centre culturel ACAMOD PROD, marquant ainsi le coup d'envoi d'une série d'éditions à venir. L'objectif principal est de promouvoir les artistes locaux et de démontrer que le talent musical tchadien a sa place sur la scène internationale.



Ce festival marque le début d'une nouvelle ère de célébration de la musique et de la créativité au Tchad.