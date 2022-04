Tchad : première pluie et premier épisode d'inondations à N'Djamena

La soirée de ce 15 avril a été une fête pour la majorité de la population N'djamenoise qui est privée d'électricité depuis plusieurs mois. Certes après la tombée de la pluie, il faut savourer le beau temps, mais force est de constater que la première pluie n'est pas venue à seule pour permettre aux habitants de la "vitrine d'Afrique" de profiter du beau temps.



Pendant et après la pluie, on aperçoit les jeunes, moins jeunes et même des jeunes filles dehors, pioches et pelles à la main, pour créer un canal qui n'existe pas. L'objectif est de frayer un passage pour permettre le drainage des eaux qui risquent d'inonder les concessions.



Nous sommes en avril et les premières pluies sont d'ores et déjà enregistrées. La marie de N'djamena semble attendre le mois d'août voire septembre pour se préparer aux séries d'inondations à venir.