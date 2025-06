Tchad : présentation des vœux au délégué général du gouvernement auprès du Barh El Gazel

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel a reçu, à l'occasion de la fête de Tabaski, ce 6 juin 2025, les leaders religieux, les chefs des unités administratives, le maire de la ville, la société civile et le représentant de la Plateforme des Jeunes, venus lui présenter leurs vœux.



À cette occasion, le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, section de Barh El Gazel Cheik Foki Chérif, a présenté au nom de toute son équipe, ses vœux les plus sincères.



« Nous demandons à Dieu, le tout Puissant, pour tous ses bienfaits, de nous guider à servir la province. Nous remercions le délégué général du gouvernement Abdel Aziz Tchanglang Tokama et toute l'administration locale pour le travail qu'ils font jour et nuit, pour le développement dans tous les secteurs. Nous sommes, comme toujours vos collaborateurs, pour le développement du pays.»



Prenant la parole pour cette Aïd Al Adha, le délégué général du gouvernement auprès de la province Abdel Aziz Tchanglang a tout d'abord remercié pour la visite et les vœux, avant d'adresser un message du président de la République, chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno : « je suis porteur d'un message du chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno à l'endroit du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, section du Barh El Gazel, concernant la paix.



La province du Barh El Gazel est l'une des provinces où la paix règne dans toutes ses contrées, alors félicitations et continuez à préserver cette paix », a t-il déclaré devant l'assistance. Abdelaziz Tchanglang Tokama a souligné également que la paix est un instrument privilégié du développement d'un pays.



Sans la paix aucun développement n'est possible. Chacun est mandaté à développer et construire cette paix, à travers toutes les confessions et autorités administratives et militaires pour cette paix, préservée par le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et qu’elle soit maintenue.



La province du Barh El Gazel vit une paix durable, et c'est grâce aux efforts de tous. Il faut que les enfants de la province continuent d'être unis pour enclencher le développement de la province qui a tant traîné. Il a ensuite demandé aux leaders religieux de prier beaucoup afin de perpétuer cette paix avec tout le monde, y compris la diaspora.



Abdelaziz Tchanglang n'a pas perdu de vue l'intégration à la fonction publique des médecins pour la province : « c'est le résultat de notre plaidoyer. Je continuerai à plaider pour trouver un emploi pour les diplômés de ma circonscription administrative ». La rencontre a pris fin par une prière collective pour demander à Dieu de préserver la paix chèrement acquise pour le développement de la province et du pays en général, à l'occasion de cette fête de la Tabaski.